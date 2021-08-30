Цена за 1 тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки $590

Цена за одну тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки $590, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

К утру понедельника, 30 августа, цена фьючерса на октябрь на хабе TTF в Нидерландах достигла $592 или €49 за МВт ч. На бирже ICE расчет представлен в евро за МВт ч.

Позднее цена на газ снизилась до $586.

Ранее «Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год через Электронную торговую платформу.

До этого цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF выросла до $582 за тысячу кубометров. На торгах цена за газ достигала рекордных $585,6.

Накануне немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету.

Компания Nord Stream 2 AG получила отказ в просьбе освободить «Северный поток — 2» от действия Газовой директивы ЕС, согласно которой компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет энергоноситель.