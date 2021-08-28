Экономист дал совет пенсионерам, как потратить выплату в 10 тысяч

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников рассказал в беседе с mk.ru, как пенсионерам лучше потратить единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

По его мнению, большинство россиян, которые получат эти деньги, скорее всего, отправятся с ними в магазины, что «очень даже кстати» для потребительского спроса.

«Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счет. Тем более что сейчас средняя максимальная ставка десяти ведущих банков страны составляет 6,61%», — советует эксперт.

По его словам, это почти вровень с инфляцией, но если в сентябре Центробанк (ЦБ) повысит ключевую ставку, то вверх пойдут и депозитные вложения.

Также экономист рекомендует через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа, где доход составляет около 7% годовых.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть произведена в сентябре текущего года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.

Позже в Пенсионном фонде разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам.