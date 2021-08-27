«Колбасный король» из Германии продал свой российский бизнес за 22 млрд рублей

Немецкая группа Tönnies, владельца которой (Бернарда Тенниса) местные СМИ прозвали «колбасным королем», продала свою российскую агропромышленную корпорацию «Дон» тайской компании Charoen Pokphand Foods за 22 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Фондовой биржи Таиланда.

Агропромышленная корпорация «Дон» занимается бизнесом в сфере животноводства, растениеводства и производства комбикормов. Ее активы расположены в Воронежской и Белгородской областях, а основным продуктом агрохолдинга является свинина.

По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году корпорация заняла 11-е место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Тогда она произвела 112,7 тыс. т свинины в живом весе. Выручка компании за этот год составила порядка 10,4 млрд руб., а операционная прибыль — 1,6 млрд руб.

В Tönnies также уточнили, что впоследствии сумма сделки может быть пересмотрена. В конечном итоге новым владельцем агрохолдинга станет российская дочка тайской компании Charoen Pokphand Foods.