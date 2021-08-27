В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2»

Обойти ограничение мощности «Северного потока — 2», связанное с действием обновленной газовой директивы Европейского союза, возможно в случае продажи газопровода компанией Nord Stream 2 AG. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что европейские правила требуют разделения добывающей компании и оператора инфраструктуры. В противном случае 50% мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.

Оператор «Северного потока — 2» в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на «Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора». Предполагается выполнить предписание по разделению, отделив работу газопровода от «Газпрома». На рассмотрение запроса у сетевого агентства есть четыре месяца, однако пока этого не произошло.

«В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены», — пишет издание.

При этом отмечается, что решение суда германского Дюссельдорфа, который не стал выводить «Северный поток — 2» из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза, не сможет остановить реализацию проекта.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано из-за принятых в 2019 году поправок в газовую директиву Третьего энергопакета.