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Эксперт рассказал, что случится с инфляцией из-за выплат пенсионерам и военным

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Значительного влияния объявленные выплаты военным и пенсионерам на уровень инфляции не окажут, рассказал «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По оценке экономиста, на единоразовые выплаты может уйти более 500 млрд рублей, а скорее всего, даже около 600 млрд рублей. При этом все доходы россиян в 2020 году составили 62 трлн руб. Получается, что на эти выплаты придется менее 1%.

«Конечно, 1% на инфляцию теоретически повлиять не может. Даже такой рост денежной массы на руках у населения – 600 млрд – на разгоне инфляции не отразится. Может быть, какие-то десятые процента – да. Но то, что за этот счет увеличится потребительский спрос, перебьет эту инфляцию», — считает Остапкович. При этом он напомнил, что речь идет о разовых выплатах.

По словам экономиста, постоянные рассуждения об инфляции вообще «излишне мифологичны». Он напомнил, что в «тучные годы» (2003 — первая половина 2008 года) ВВП рос в среднегодовом значении на 6,5-7%, были большие инвестиции. При этом инфляция не опускалась ниже 10%, ключевая ставка (тогда называлась ставка рефинансирования) была на уровне 12%.

«И всем было хорошо. Никто не читал сводки Росстата, никто не знал, кто председатель Центробанка. Сейчас [Эльвира] Набиуллина в эпицентре, все только и рассуждают, как поведет себя ключевая ставка. Потому что реальные располагаемые денежные доходы росли по 12-13% в год», — отметил Георгий Остапкович.

По его словам, основная проблема заключается не в инфляции: нужно повышать доходы населения.

Президент России Владимир Путин 22 августа предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тыс. рублей, а военнослужащим — по 15 тыс. рублей. Он, в частности, отметил, что для пенсионеров реальная инфляция выше средней (сейчас она около 6,5%), потому что у них другая структура потребления. Минфин оценил расходы на выплаты в 500 млрд руб.

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