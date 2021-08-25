Госдолг России превысил 20 трлн рублей

Государственный долг России по итогам первой половины года составил 20,4 трлн руб., что составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП, говорится в отчете Счетной палаты.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн руб., или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн руб. (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», — говорится документе.

По данным Счетной палаты, внешний госдолг за первое полугодие вырос на $1,83 млрд, до $58,54 млрд — в рублевом эквиваленте прирост составил 1,1%.

Госдолг России за первый квартал этого года вырос на 3,9% и достиг 19,68 трлн руб. Аналитики трех российских рейтинговых агентств рассказали «Газете.Ru», что российский госдолг продолжит рост в этом году, но у страны еще достаточно большой долговой ресурс, воспользоваться которым было бы полезно для экономики.

Общий уровень госдолга России очень низок по сравнению с другими странами. К примеру в развитых странах это в среднем 125% от ВВП, а в развивающихся — 65% от ВВП, отметили эксперты.

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