Россияне стали меньше тратить на спортивные товары

Онлайн-оборот в сегменте спортивных товаров с начала года (январь-июль) снизился на 23%, показало исследование платежного сервиса CloudPayments (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В основном это произошло за счет снижения стоимости покупки: она упала на 20%, с 14 287 руб. до 11 406 руб., отметили аналитики. Само же число транзакций снизилось только на 4%.

«Снижение оборота произошло за счет снижения средней стоимости покупки, что продиктовано тем, что сейчас люди докупают необходимые товары, тогда как основной пик продаж пришелся на начало пандемии, осенне-зимний период 2020 года и начало 2021 года», — говорится в исследовании.

В начале 2021 года интерес к спортивным товарам также был высоким. В частности, они оказались на первом месте среди онлайн-покупок подарков к 23 февраля. Накануне этого праздника спрос вырос на 93%. Тогда популярностью пользовались бутылки для воды, гантели, спортивная одежда, товары для зимнего спорта.

Также пик наблюдался в апреле, когда люди активно закупались товарами для летнего спорта (рост на 22% по сравнению с мартом). В мае онлайн-спрос на спортивные товары снизился на 9%, в июне — на 18%, в июле — еще на 13%.

«В пандемию товары для спорта стали одним из флагманов роста онлайн-спроса: люди уделяли много внимания здоровью и поддержанию хорошей физической формы во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение онлайн-продаж в этой товарной категории, которое обусловлено тем, что основные покупки были сделаны ранее», — рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его мнению, рост онлайн-спроса произойдет в конце осени — начале зимы, когда люди начнут покупать товары для зимнего спорта и приобретать новогодние подарки.