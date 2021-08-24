Путин подписал указ о выплатах для всех пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, выплата для пенсионеров в размере 10 тыс. руб. должна будет произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в сентябре, то он сможет обратиться за ними позднее.

Отмечается, что единовременная выплата и оплата услуг по ее доставке осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

22 августа на встрече с представителями «Единой России» Путин предложил организовать дополнительную разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 тыс. руб. в этом году.

Позже в Совфеде оценили расходы на предложенные президентом выплаты пенсионерам в 500 млрд руб.