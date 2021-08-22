Назван срок завершения укладки последнего участка «Северного потока — 2»

Судно «Фортуна», которое покинуло датскую акваторию, продолжит укладку труб «Северного потока — 2» в водах Германии. Работы по укладке намерены закончить до 12 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на извещения мореплавателей, размещенных профильными немецкими службами.

Предполагается, что укладка будет осуществляться на участке протяженностью около 13-14 километров.

Судно «Фортуна», как ожидается, будет работать в немецких водах на участке до 12 сентября включительно.

Официального подтверждения со стороны оператора Nord Stream 2 AG пока нет.

Баржа-трубоукладчик под названием «Фортуна», задействованная при укладке «Северного потока — 2», 21 августа пересекло морскую границу с Германией.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее Соединенные Штаты и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину.