Аксенов похвалил Зеленского за своевременную оплату квартиры в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вовремя оплачивает квартплату за недвижимость в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметил дисциплинированность украинского лидера, назвав его «молодцом».

По словам Аксенова, Зеленский платит за квартплату по 6 тысяч рублей в месяц.

«Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал глава Крыма.

Ранее Аксенов объяснил, зачем Зеленскому нужна квартира в Крыму.

В 2019 году в пресс-службе Зеленского сообщали, что его жена приобрела недвижимость в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с законодательством Украины в апреле 2013 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.