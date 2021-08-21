Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Минстрой России предложил включить налоговый вычет за аренду жилья в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Об этом говорится в тексте проекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По данным авторов проекта, большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики. Для решения этой проблемы, по их мнению, нужно предоставить «налоговый вычет на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям».

Также Минстрой считает, что стоит использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность.

Ранее министерство сообщило о стабилизации цен на стройматериалы. Мониторинг цен провела Главгосэкспертиза. После этого результаты были направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Минпромторг для принятия превентивных мер по ценам на те или иные строительные материалы.