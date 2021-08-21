Эксперт рассказал, какие скрытые налоги россияне уплачивают ежедневно

Чаще всего граждане хорошо осведомлены о налогах, которые они уплачивают, однако помимо них существуют еще дополнительные скрытые налоги, которые заложены в цену приобретаемой продукции. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Главным в списке скрытых налогов являет НДС и акцизы. Скрытые налоги можно также обнаружить в платежах за различные лицензии, страховки и в ряде других. Например, по расчетам специалистов, в цене ОСАГО около 25% стоимости полиса составляют скрытые налоги.

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства», — отметил Соловьев.

Знание того, какие существуют скрытые налоги и в каких платежах они присутствуют поможет заранее планировать свои траты и закладывать в своем бюджете средства на эти расходы, заключил специалист.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян хотят вернуть прогрессивную шкалу налогов.