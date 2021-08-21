Количество санкционных продуктов в России с 2015 года сократилось на 80%

Количество санкционных товаров, идущих в Россию, сократилось на 80% с 2015 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор.

По мнению специалистов, причина этого заключается в эффективно контроле грузовиков при помощи системы «Меркурий», а также в успехах отечественных товаропроизводителей.

Как рассказал главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Денис Юрасов, ведомство регулярно проводит совместные рейды. В результате этих проверок предприниматели часто попадаются на торговле «санкционкой», несмотря на убытки, которые приносят им эти рейды.

Со слов специалистов, если предприниматель попадается на торговле нелегальным импортом впервые, то штраф составит половину от стоимости изъятого товара. При повторном случае штраф может быть увеличен вдвое.

Чаще всего в Россию незаконно везут овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи. В частности, картофель, томаты, перец, лук, капусту, яблоки, груши, персики, нектарины, виноград. Среди продукты животного происхождения в основном молочные товары. Например, сыры.

В июле правительство России запретило ввозить сахар, макароны и мороженое с Украины.