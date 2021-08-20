Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки

В компании Wildberries заявили о давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в «Газету.Ru».

Представителям Wildberries стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций.

«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы. Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В Wildberries также подчеркнули, что не вводили дополнительных комиссий, так как тарифы формируются платежными системами, а не ритейлером.

Ранее онлайн-ритейлер Wildberries объявил о скидках на товары, оплата которых производится с помощью российских платежных систем. По информации ритейлера, разницу в стоимости можно обеспечить за счет низких комиссий при обработке транзакций, так как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В компании Visa заявили, что они обеспокоены данным решением и выступают против такой практики, поскольку убеждены, что подобные действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на бизнесе.

Mastercard также выразил обеспокоенность и сказал, что работает над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт.