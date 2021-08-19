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Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с мая

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Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $67 за баррель впервые с 24 мая. Об этом сообщает биржа ICE.

По состоянию на 10:04 она опустилась на 2,24% и составила $66,7 за баррель.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России вырастет до нового рекорда в июле 2022 года и может достигнуть пика в 2023 году, прогнозирует норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Из данных прогноза следует, что решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно прийти в себя от связанного с COVID-19 сокращения показателей — страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата газа за месяц.

В соответствии с прогнозом, добыча в России будет расти на относительно новых месторождениях с истощением от 25% до 50%, операторы не смогут увеличить добычу на зрелых месторождениях, так как будет сложно и дорого вернуть в эксплуатацию скважины, которые были закрыты в соответствии с сокращениями добычи ОПЕК+.

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