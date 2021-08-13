«Роснефть» начала строительство основной инфраструктуры для проекта «Восток Ойл»

«Роснефть» начала строительство основных объектов инфраструктуры для проекта «Восток Ойл», расположенного в Красноярском крае, сообщил глава компании Игорь Сечин. По его словам, компания сконцентрирована на реализации крупных проектов с высоким уровнем маржи и высококачественными запасами.

Согласно производственной отчетности «Роснефти», в рамках проекта стартовало создание нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север». Договор на строительство гидротехнических сооружений терминала заключен с «Объединенной энергетической компанией», а «ЛенморНИИпроект» займется проведением проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства «Порта Бухта Север».

В рамках состоявшегося в июне Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила свыше 50 контрактов для реализации проекта «Восток Ойл» на общую сумму 558,8 млрд рублей, следует из ее производственной отчетности. Достигнутые договоренности касаются работ по строительству первоочередных объектов проекта, авиационному и энергообеспечению, оказанию сервисных услуг, поставке оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.

«Восток Ойл» — один из крупнейших в мире проектов по добыче углеводородов в районе Крайнего Севера с ресурсной базой свыше 6 млрд т.н.э. В конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura, а в июне «Роснефть» подписала соглашения об основных условиях сделки по продаже 5% «Восток Ойл» консорциуму компаний во главе с Vitol S.A. Таким образом, «Роснефть» продолжила привлечение в проект международных компаний, занимающихся трейдингом нефтью. Согласно предварительным оценкам аналитиков, NPV проекта может составить 80-120 млрд долларов.

Goldman Sachs уже назвал «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов», а Merrill Lynch присвоил ему статус локомотива («основной фактор развития») «Роснефти». В отчете J.P.Morgan «Роснефть» названа «главным фаворитом», а Bank of America спрогнозировал рост стоимости проекта выше $100 млрд.

По состоянию на конец второго квартала компания осуществляла строительство шести поисково-разведочных скважин на Западно-Иркинском, Иркинском и Песчаном лицензионных участках.