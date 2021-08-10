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Бизнесу в России предложат платить налоги иначе

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести для бизнеса единый налоговый счет — для уплаты всех сборов, налогов и страховых взносов. Контракт на разработку проекта опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость работ по контракту оценивается в 4,6 млн руб. Контракт предполагает разработку концепции внедрения Единого налогового счета. Сейчас такая возможность уплаты налогов есть только у физлиц — плательщик вносит произвольную сумму, а налоговая служба распределяет ее на все «нужды».

В описании закупки уточняется, что ФНС нуждается в модернизации института единого налогового платежа, который внедрили в 2019 году — в частности, планируется облегчить процесс уплаты налогов и бизнеса. Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, в настоящее время административная нагрузка на юридические лица и ИП при уплате налогов выше по сравнению с физлицами.

«В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР в Госдуме предложит в три раза увеличить размер социального налогового вычета — с нынешних 120 до 360 тыс. рублей.

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