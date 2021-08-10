В России предложили ввести систему саморегулирования экосистем

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал власти рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем. Такое предложение союз направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономики Максиму Решетникову, пишет газета «Известия».

При рассмотрении докладов ЦБ, посвященных регулированию экосистем, РСПП были сформированы несколько предложений. Представители бизнес-объединения выступили за поэтапное и пропорциональное введение государственного контроля в этой сфере. Это не допустит чрезмерного регулирования, которое затормозило бы естественную эволюцию российских платформ. Также, они указали на необходимость сформировать однозначное и четкое определение экосистемы, а также ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование.

«Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным российским фирмам»,— сообщил вице-президент РСПП Александр Мурычев.

РСПП считает целесообразным создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Также отмечается необходимость независимого арбитража. Он, как предполагается, будет рассматривать случаи нарушения правил и принимать решения по их исполнению.

«Известия» направили запрос в ЦБ, Минэкономразвития и ФАС с просьбой прокомментировать инициативы РСПП. В ФАС заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. В Минэкономразвития заявили, что прорабатывают вопрос саморегулирования экосистем в тесном взаимодействии с экспертным сообществом.

Такой же запрос был направлен в крупнейшие экосистемы — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, Mail. Для успешного развития национальных игроков нужно в первую очередь ликвидировать налоговый и регуляторный арбитраж в пользу иностранных компаний, согласился с РСПП управляющий директор Ozon Сергей Беляков. А в «Сбере» подчеркнули, что важнее всего ― не допустить наличия преференций у иностранных экосистем, поскольку регуляторные меры могут однобоко повлиять на российские компании, и при этом никак не затронуть зарубежные.

Эксперты полагают, что саморегулирование - передовой институт, однако он может привести к конфликту интересов.