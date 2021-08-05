МЭР отказывается от стабилизации цен на подсолнечное масло

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло не будет продлеваться после 1 октября. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, в ведомстве уверены, что принятых ранее механизмов было достаточно. Министр напомнил, что осенью этого года начнет действовать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу.

В декабре прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Согласно документам, отпускные цены на заводах на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на масло подсолнечное должно стоить не более 95 рублей за литр. В рознице установленная цена на сахар не более 46 руб., на масло — не более 110 руб. 30 марта 2021 года российское правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что производство подсолнечного масла в России в период с января по июнь 2021 года уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. В Минсельхозе дали свой комментарий.