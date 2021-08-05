В России выросли цены на вторичное жилье

В июле был зарегистрирован значительный рост цен на вторичное жилье в крупнейших городах России, в среднем квартиры подорожали на 4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Так, в среднем квадратный метр в московской «вторичке» стоит 264,35 тыс. рублей, это на 3% больше по сравнению в июнем. При этом за год вторичное жилье в российской столице выросло в цене на 18%.

В Санкт-Петербурге такие квартиры увеличились в стоимости на 2%, за год — 20%. Сейчас один квадратный метр там стоит 154,3 тыс. рублей.

По итогам июля 2021 года наибольший рост цен на вторичное жилье зарегистрирован в Нижнем Новгороде — плюс 7%, до 86,75 тыс. рублей за «квадрат». На втором месте оказался Омск, где цены выросли на 6,7%, далее следует Казань с ростом на 6%.

В конце июля сообщалось, что цены на квартиры в новостройках в России выросли на 21%.