Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Самого дорогого барана в мире продали на аукционе в Ирландии 15:12
Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы 15:11
На москвича, уколовшего школьницу неизвестным веществом, завели уголовное дело 15:08
Россиянка завоевала первую медаль в легкой атлетике на Олимпийских играх —... 15:02
СМИ: актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы 14:59
Украина наложила арест на 13 российских самолетов 14:57
МВД: в России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ 14:53
Экс-защитник сборной Италии заявил, что Россия опозорила футбол на Евро 14:49
Набиуллиной предложили наносить «триколор» на российские банковские карты 14:45
Трамп планирует выпустить именные карты для сторонников со своей подписью 14:42

В России выросли цены на вторичное жилье

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В июле был зарегистрирован значительный рост цен на вторичное жилье в крупнейших городах России, в среднем квартиры подорожали на 4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Так, в среднем квадратный метр в московской «вторичке» стоит 264,35 тыс. рублей, это на 3% больше по сравнению в июнем. При этом за год вторичное жилье в российской столице выросло в цене на 18%.

В Санкт-Петербурге такие квартиры увеличились в стоимости на 2%, за год — 20%. Сейчас один квадратный метр там стоит 154,3 тыс. рублей.

По итогам июля 2021 года наибольший рост цен на вторичное жилье зарегистрирован в Нижнем Новгороде — плюс 7%, до 86,75 тыс. рублей за «квадрат». На втором месте оказался Омск, где цены выросли на 6,7%, далее следует Казань с ростом на 6%.

В конце июля сообщалось, что цены на квартиры в новостройках в России выросли на 21%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Ну нацисты»: глава Белоруссии раскритиковал соседей
Лукашенко поручил перекрыть «каждый метр» границы
Тимановская объясняет, почему отказалась возвращаться в Белоруссию. LIVE
Пресс-конференция Кристины Тимановской. ОНЛАЙН
«Не будет счастья»: президент Украины предложил жителям Донбасса переехать в Россию
Зеленский сравнил ситуацию в Донбассе с Берлинской стеной
Россия на Олимпиаде-2020 превзошла медальный зачет Игр-2016
Набиуллиной предложили наносить «триколор» на российские банковские карты
Украина наложила арест на 13 российских самолетов
СМИ: актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы
Новости и материалы
Самого дорогого барана в мире продали на аукционе в Ирландии
Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы
На москвича, уколовшего школьницу неизвестным веществом, завели уголовное дело
Россиянка завоевала первую медаль в легкой атлетике на Олимпийских играх — 2020
МВД: в России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ
Экс-защитник сборной Италии заявил, что Россия опозорила футбол на Евро
Трамп планирует выпустить именные карты для сторонников со своей подписью
«Все в шоке и в ужасе»: родственники рассказали о семье, убитой в Хакасии
Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы
Появилось видео с места жестокого убийства семьи из пяти человек в Хакасии
Закурившая на борту самолета пассажирка получит максимальное наказание, сообщил адвокат
В Краснодарском крае мужчина выстрелил в полицейского и отрезал себе язык
Русская еда оказалась для китайцев слишком «крутой»
Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные костюмы в «красной зоне»
Россиянин выиграл бронзу в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде-2020
Спрос на подержанные ноутбуки Apple в России вырос на 300%
Захарова оценила призыв Зеленского к русскоговорящим жителям Донбасса найти дом в России
Россия сместила Великобританию с пятой строчки медального зачета Игр
Все новости
«Мог забежать в любой дом»: в Хакасии рецидивист зарезал семью из пяти человек
Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии держал в страхе все село
«Рассчитывали, что миссия ОБСЕ состоится»
В ЦИК ответили на решение ОБСЕ не направлять миссию на российские выборы
По ним ходили динозавры: сколько лет камням Стоунхенджа
Геологи нашли разгадку прочности Стоунхенджа
Развод, домогательства и дружба с Эпштейном: Билл Гейтс дал интервью CNN
Основатель Microsoft впервые прокомментировал развод с супругой
Шанс на свободу: как работает мораторий на смертную казнь в России
11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу в ближайшие два года
Российский Колумб: как Беринг доплыл до Америки и умер в землянке
340 лет назад родился мореплаватель Витус Беринг
Делил остров с Россией, решал конфликт в Донбассе: чем известен Евгений Марчук
В Киеве скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук
«Осознает, что совершил»: что известно о москвиче, выбросившем трехлетнего сына из окна
В Москве задержан мужчина, выбросивший ребенка из окна квартиры
Мораторий на ревакцинацию: США против, ООН воздерживается
Белый дом выступил против моратория на ревакцинацию
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Что было на засвеченных фото американцев с Луны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях