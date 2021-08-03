Кудрин рассказал, как удвоить экспорт

Для того, чтобы увеличить долю экспорта в российской экономике, необходима не только конкурентоспособная продукция, но и отлично развитая логистика, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

По его словам, для роста экспорта транспорт должен быть дешевле, должны быть комплексные платформенные решения по доставке товаров.

«Даже если вы хорошую продукцию производите, это целая индустрия — как куда-то добраться. В этом смысле, чтобы нам удвоить экспорт, количество компаний-экспортеров должно утроиться, учетвериться. И мы должны сказать им: ребята, вот вам бонусы за это, или вот вам дешевый транспорт, или еще что-то», — сказал Кудрин.

Говоря о том, что российская вакцина от коронавируса может стать важной как экспортный товар, Кудрин заявил, что это «классная история... как раз пример того, что, если захотеть, можно добиться».

Ранее Кудрин рассказал, как снизить бедность в России в два раза.