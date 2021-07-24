Министр финансов США предупредила об угрозе дефолта в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта, который в свою очередь нанесет «непоправимый ущерб» экономике страны. Соответствующее письмо было направлено руководству американского законодательного органа, передает Reuters.

По ее словам, подобное может произойти в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет заморожен лимит заимствований.

Йеллен подчеркнула, что если не принимать необходимые меры, уже 1 августа уровень госдолга достигнет законодательно установленной максимальной величины.

Глава ведомства отметила, что если потолок госдолга не будет приостановлен или повышен, уже к 1 октября, когда в США стартует новый финансовый год, возможности правительства государства выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, поскольку на этот период запланированы значительные бюджетные траты.

По словам Йеллен, дефолт нанесет непоправимый ущерб экономике Соединенных Штатов и экономическому положению всех американских граждан. Министр напомнила, что «даже одна лишь угроза» дефолта в прошлом уже наносила вред американской экономике.

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