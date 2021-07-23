Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии

В Россельхознадзоре введут временные ограничения на ввоз белорусской компанией «Дорорс» свежих томатов в связи с обнаружением в ее продукции вируса мозаики пепино. Об этом сообщается на сайте службы.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортером», — говорится в сообщении.

Данная мера будет действовать до проведения расследований Белоруссией по этому вопросу и предоставления российской службе информации о проведенных мероприятиях.

По информации Россельхознадзора, этот вирус был обнаружен, когда проводился карантинно-фитосанитарный контроль свежих томатов, которые поступили в Россию из Белоруссии. Продукция сопровождалась специальными сертификатами, выданными главной белорусской госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз лаймов из Бразилии в Россию в связи с выявлением в продукции бразильского производителя превышения максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрин.