Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банк России четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Данный шаг стал максимальным увеличением ставки с 2014 года, когда на фоне резкого падения рубля и высоких инфляционных рисков регулятор принял решение об экстренном повышении ставки до 17% годовых.

Рост ключевой ставки ранее прогнозировали аналитики. По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, принять решение о повышении ключевой ставки Центробанк подталкивает высокая годовая инфляция. В июне, по данным Росстата, она достигла 6,5% тогда как еще в мае составляла 6%.

Данные июля тоже вызывают тревогу. За неделю с 6 по 12 июля потребительская недельная инфляция замедлилась и составила 0,06% (неделей ранее — 0,46%). В годовом выражении она снизилась до 6,56% на 12 июля по сравнению с 6,6% на 5 июля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».