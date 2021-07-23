Стало известно, насколько подорожал ремонт в Росси с начала пандемии

С начала пандемии коронавируса стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов. Об этом сообщает газета «Известия».

С IV квартала 2020 года на 80–100% выросла цена на продукцию из металла, на древесину – на 40-70%, стоимость утеплителей поднялась на 20-40%, а на битум дорожный на 40-60%.

Кроме этого, цены поднялись на фанеру, отделочные материалы, пластиковые окна, электротехническую и кабельную продукцию.

«Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары», — подчеркнул директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

В публикации утверждается, что в связи с ростом цен Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупных строительных компаний и производителей стройматериалов. После анализа информации ведомство даст оценку «о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов».

Ранее стало известно, что стоимость первичного жилья в среднем по России за первое полугодие текущего года (с декабря 2020 к июню 2021 года) увеличилась на 17%, оказавшись на отметке в 118,5 тыс. руб. за 1 кв. м.