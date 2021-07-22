В МИД заявили, что соглашение ФРГ и США не помешает строительству «Северного потока — 2»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» не может помешать завершению его строительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Москва уверена, что газопровод будет успешно функционировать, укрепляя энергетическую безопасность европейского рынка. В то же время дипломат подчеркнула, что договоренности показали, кто на самом деле управляет развитием топливо-энергетической сферы на Украине.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение между ФРГ и США по «Северному потоку — 2» выгодно для Украины.