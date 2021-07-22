Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину

Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, российская сторона никогда не отвергала украинский транзит газа, но в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока — 2» его объемы могут оказаться незначительными.

«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы — примечание «Газеты.Ru»)», — подчеркнул сенатор.

Также Пушков отметил, что предположение Вашингтона о том, что российская сторона якобы может использовать газ как «политическое оружие», преследует чисто геополитические цели Соединенных Штатов в Европе.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в открытом письме обратился к конгрессу Соединенных Штатов с просьбой продолжать санкционную политику против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.