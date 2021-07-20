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В Госдепе оценили влияние санкций США на «Северный поток – 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Госдепартамент США подтвердил, что им удалось достичь договоренностей с Германией по российскому газопроводу «Северный поток – 2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция его выступления велась в YouTube-канале ведомства.

«Однако мы признаем, что санкции вряд ли помешали строительству трубопровода», — сказал представитель Госдепа.

Он напомнил, что позиции США и ФРГ относительно газопровода отличаются: Вашингтон опасается, что Россия будет использовать его в качестве рычага геополитического давления на Украину. В то же время, им удалось найти способы разрешить эти разногласия в ходе переговоров с Берлином.

Ранее сообщалось, что новое соглашение между США и Германией в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» предполагает, что ФРГ примет ответные меры в случае, если Россия будет использовать газ для давления на Украину или совершит агрессивные действия против этой страны.

Недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не принесла решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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