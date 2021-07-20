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«Ъ»: Mastercard ведет переговоры о закрытии бренда Maestro

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Международная платежная система Mastercard ведет переговоры о закрытии по всему миру бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время Mastercard ведет консультации с Белоруссией. Это связано с тем, что в республике порядка 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы (кобейджинговая карта выпускается одновременно в двух платежных системах — прим.), в то время как в России показатель составляет около 1%.

По словам одного из источников, для платежной системы достаточно невыгодно поддерживать одновременно два бренда, особенно при том, что один из них не приносит большой прибыли. Другой источник отметил, что комиссии по картам Maestro невысокие, поэтому банки не хотят их развивать. Третий источник обратил внимание на то, что карты Maestro не применяются в интернет-коммерции, в то время как ведущие платежные системы развивают это направление.

В самом Mastercard не делали каких-либо заявлений на этот счет.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» обошли Visa и MasterCard по охвату населения России.

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