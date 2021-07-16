Байден объяснил бессмысленность введения санкций против «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» на 90% достроен, поэтому введение санкций против него не имело смысла. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

«К тому моменту, когда я стал президентом, он (газопровод — прим. ред) был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — сказал Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом американский президент признал наличие разногласий по «Северному потоку 2» с канцлером Германии, но, по его словам «добрые друзья могут расходиться во мнении». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с канцлером попросили наши команды изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий. Посмотрим», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в нормандском формате, так как строительство российского газопровода по его мнению угрожает энергетической безопасности страны.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, в свою очередь, предложил поставить условие, чтобы газопровод нельзя было использовать геополитически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.