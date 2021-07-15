Власти прокомментировали ситуацию с ремонтом дороги в омской деревне, пожаловавшейся Меркель

Глава Омского района Геннадий Долматов, комментируя обращение жителей деревни Верхний Карбуш, которые ранее попросили канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь отремонтировать разбитую дорогу, заявил, что бюджетные средства были направлены на ремонт других путей. Такое заявление он сделал в беседе с телеканалом «360».

«В начале года у нас поселение надеялось, что дорога будет включена, как и договаривались», — сказал Долматов.

По его словам, от управления народного хозяйства Омского региона, структура которого занимается данными дорогами, был получен ответ.

«Из письма следовало, что объем финансирования, который необходим в принципе для подобных дорог во всей области, он чуть ли не втрое ниже. Проще говоря, в программе на всех денег не хватает», — сообщил Долматов.

В итоге правительство решило выделить деньги из бюджета на другие дороги — порядка 112 млн на регион. Долматов утверждает, что они находились еще в более худшем состоянии.

Чиновник также сообщил, что работы по ремонту дороги в Верхнем Карбуше перенесли на 2022 год.

В июне стало известно, что жители деревни Верхний Карбуш в Омской области, где проживают русские немцы, записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом помочь им отремонтировать дорогу.