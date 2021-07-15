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Юристы нашли несостыковки в законопроекте о приватизации

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В пояснительную записку к законопроекту о сохранении госконтроля над приватизированными предприятиями посредством «золотой акции» попали компании, значившиеся в схожем постановлении правительства от 2017 года. В частности, это касается ПАО «Ростелеком», АО «Росспиртпром» и АО «Российские ипподромы».

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин пояснил, что если правило «золотой акции» было установлено более ранними нормами, то продлевать его отдельными законопроектами смысла нет, так как оно не имеет заранее установленного срока действия.

«Принятие закона не означает, что эти компании будут включены в перечень повторно, поскольку пояснительная записка не является частью будущего законодательного акта, а призвана объяснить мотивы принятия закона, при ее подготовки возможны различные технические накладки», — сказал эксперт.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит кабмину вводить право «золотой акции» для принадлежащих государству компаний в процессе приватизации, если до этого государству в них принадлежал как минимум блокирующий пакет (25% +1 акция). Эта мера направлена на обеспечение национальной безопасности и поддержания устойчивого развития государства.

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