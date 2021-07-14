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В России подешевели фрукты и овощи

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Цены на овощи и фрукты в России с начала июля снизились на 2,32%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

В отчете говорится, что на неделе с 29 июня по 5 июля плодовоощная продукция подешевела на 1,39%, в период с 6 по 12 июля — на 1,34%.

Однако на 12 июля с начала текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил 13,05%.

Как передает агентство со ссылкой на данные Росстата, стоимость картофеля в период с 6 по 12 июля уменьшилась на 5,4%, помидоров — на 4,8%, огурцов — на 4,5%, репчатого лука — на 2,4%. В то же время белокочанная капуста подорожала на 4,2%, морковь — на 1,9%, яблоки — на 0,2%.

С начала года к 12 июля цены на картофель в России увеличились — на 80,42%, капусту — на 88,69%, лук — на 35,01%. Стоимость моркови с начала года выросла в 2,5 раза (на 151,89%), яблоков — на 8,13%, огурцы упали в цене на 39,57%, помидоры — на 24,67%.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что рост цен на продукты в стране в 2021 году останется в рамках инфляции.

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