Bloomberg: ОАЭ договорились с ОПЕК+ о будущем сделки по сокращению добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с сегодняшними 3,17 млн б/с.

По словам источника, теперь государство поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца следующего года.

Также источник отметил, что ОПЕК+ в ближайшее время назначит новую дату заседания.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не одобрят общий план стран ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года, если им не позволят снять ограничение по базовому уровню добычи.

До этого стало известно, что скопившиеся в период пандемии беспрецедентные нефтяные запасы в хранилищах практически закончились, что создает предпосылки для устойчивого подорожания. По словам аналитиков, такой расклад может отправить цены выше $70 за баррель.