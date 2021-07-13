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В «Победе» заявили о повышении цен на авиабилеты

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Лоукостер «Победа» повысит стоимость авиабилетов из-за новых правил медосмотра бортпроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу директора по сервису перевозчика Ласло Сабо.

Он напомнил, что с 28 января по приказу Минздрава российские бортпроводники должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), которую бортпроводники проходят в рамках Федеральных авиационных правил.

«То есть сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и еще дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 000 рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов. Предположительно неизбежный рост цен составит не менее 2%», — заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что за два года цены на железнодорожные и авиабилеты выросли вдвое.

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