Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился

Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

«12 июля в 12.57 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.

Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась, добавили в министерстве.

В апреле текущего года сайт Белорусской атомной электростанции был взломан хакерами. Неизвестные призывали «международное сообщество» оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться от него закрытия БелАЭС.

До этого сообщалось о плановой остановке первого энергоблока БелАЭС 10 марта. Его работа была возобновлена спустя 5 дней.