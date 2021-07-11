Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, российский газ важен Европе, так как через газопровод «Северный поток — 2» он будет обходиться европейцам дешевле, чем через трубу Украины и тем более чем американский СПГ.

«Безусловно, газ этот будет намного дешевле для жизни простых европейцев. Дешевле будет тепло в домах, дешевле будет газ на кухне и, что еще важнее, дешевле будет европейская продукция, которая, кстати, в последнее время постоянно проигрывает американским и китайским конкурентам», — считает Ананских.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент страны Владимир Зеленский намерен провести серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.