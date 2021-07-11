Власти рассказали, когда изменится стоимость красной икры

Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее, как ожидается, решится к осени, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен --это вопрос спроса и предложения... Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок. Мы все выходцы из советской экономики, где искусственное регулирование приводило к дефициту. Самый верный способ понижать цены — увеличивать предложение», — сказал Чекунков.

Он отметил, что помочь ситуации может инициатива «квоты в обмен на инвестиции» — итогом должен стать более высокий вылов и интенсивное производство икры.

По словам Чекункова, сильные группы в рыбном производстве заинтересованы в стабилизации ситуации и насыщении рынка — они «вложили миллиарды долларов, чтобы быть успешными».

В этом году в России подорожала красная икра — из-за малого улова лосося. Однако в Росрыболовстве отметили, что в 2019 году показатель вылова был хуже.

Ранее сообщалось, что везти красную икру самолетом с Дальнего Востока станет сложнее.