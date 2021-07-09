Сотрудники TikTok прекратят сверхурочно работать по выходным

Китайский интернет-гигант ByteDance, владеющий приложением TikTok, с 1 августа откажется от практики сверхурочной работы по воскресеньям, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение принято руководством компании под влиянием двух факторов — массовой критики переработок и отказа видеоплатформы Kuaishou — конкурента ByteDance — от сверхурочной работы.

Многие компании в Китае работают в режиме «996», то есть с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Обе компании ранее придерживались практики «больших и малых недель» — сотрудники работали по воскресеньям каждую вторую неделю.

Трудовое законодательство Китая предполагает, что в среднем необходимо работать не более 44 часов в неделю, за сверхурочную работу в выходные необходимо платить в два раза больше, чем за работу в будни.

С начала года власти Китая работали над жалобами сотрудников на переутомление и жестокое обращение — в январе стало известно о смертях двух сотрудников крупного онлайн-ретейлера Pinduoduo.