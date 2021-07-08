Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов на курорты Египта

Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта, сообщает ТАСС.

В предыдущей версии указа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. В документе также содержались рекомендации туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) <…> на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира».

Снятие запрета позволит им продавать туры на курорты Египта.

Ранее сообщалось, что предполагается возобновление в начале июля прямого регулярного [рейса], а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.