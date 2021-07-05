В Минфине прокомментировали обсуждение кабмином донастройки налоговой системы

В Министерстве финансов России заявили, что говорить о конкретных параметрах бюджета на ближайшие три года пока рано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса», — сказали в Минфине.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на одного из высокопоставленных федеральных чиновников сообщила, что кабмин обсуждает донастройку налоговой системы, за счет которой бюджет должен получить дополнительные 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 годах. По данным издания, одна из обсуждаемых мер — повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это должно принести в бюджет более 100 млрд руб. Также предлагается скорректировать и расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.