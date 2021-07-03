Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу лета

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ (организация запрещена в России) «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже.

Однако, по его словам, удержаться на таком уровне американская валюта не сможет.

Аналитик также отметил, что никаких потрясений до конца этого года рубль не ждет.

«То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, это большой плюс для российской валюты. И прогнозы крупнейших инвестбанков мира, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до ста долларов за баррель, — огромный плюс», — сказал Верников.

Он также указал, что в пользу укрепления рубля в настоящее время работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. После открытия ряда направлений для отдыха скупают валюту и туристы, добавил эксперт.