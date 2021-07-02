Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктическую зону России

Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, компании малого бизнеса, которые хотят получить статус резидента Арктической зоны, не должны будут выделять капвложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимости. При этом перечень конкретных видов экономической деятельности, которых не касаются эти требования, должно установить российское правительство.

Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отменяется требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации.

То есть, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они имеют права в ряде муниципалитетов, это поможет им получить дополнительный доход и расширить рынок.

Закон вступает в силу спустя 10 дней с момента официального опубликования.

Ранее в апреле сообщалось, что правительство России планирует расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.