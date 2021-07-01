Комитет конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США принял поправку, которая призвана помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Инициатор поправки — член конгресса от штата Огайо, демократ Марси Капур. Следующий этап — утверждение полным составом обеих палат законодательного органа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США продолжат вводить санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».