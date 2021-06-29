«Победа» запускает рейсы из Шереметьево в Турцию с 17 июля
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Авиакомпания «Победа» запустит из Москвы рейсы в турецкую Аланию. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
«Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», с 17 июля начнет выполнять ежедневные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Турцию — в Аланию», — говорится в публикации.
Продажа билетов открылась на сайте перевозчика 29 июня.
Рейс в Аланию станет первым международным направлением «Победы» из Шереметьево, основной аэропорт перевозчика — Внуково.
Отмечается, что с 1 августа авиакомпания удвоит частоту полетов в Турцию из Шереметьево, ежедневно будут выполняться рейсы в Анталью.
Ранее Росавиация сообщила, что полеты в Турцию возобновили 10 российских авиаперевозчиков.
close