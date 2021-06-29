Миллиардер из списка Forbes считает приватизацию в 90-x «кривоватой»

Во время приватизации в 1990-е в России было зафиксировано «огромное количество» нарушений и злоупотреблений, сообщил РБК глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.

По его словам, «все понимают, что это было что-то такое кривоватое».

Бойко считает, что шоковая приватизация не всегда имеет эффект. Он напомнил о примере Китая, где не было шоковой приватизации — развитие реформ было направлено не на смену формы собственности, «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось».

По словам Бойко, приватизация в России объективно прошла «не без греха», но ревизию ее итогов проводить не стоит — с этим уже ничего нельзя сделать.

«Что теперь делать? Превратиться опять в СССР? Нет, не надо. Поэтому нужно про эволюцию думать, а не про ревизию», — заявил миллиардер.

По данным Forbes, Олег Бойко занимает 93 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021».

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