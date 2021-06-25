Вакцинированные водители и курьеры «Яндекса» получили преимущества в приеме заказов

Водителям и курьерам «Яндекса», прошедшим вакцинацию от COVID-19, компания предлагает преимущества в работе с заказами клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс».

«Водители такси и курьеры, выполняющие заказы «Яндекс.Доставки», после вакцинации смогут раньше других получать и принимать новые заказы, а значит, больше зарабатывать за смену благодаря снижению простоя», — сообщили в «Яндексе».

В то же время курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» после вакцинации получат доступ к плановым сменам на полчаса раньше, чем остальные. Это позволит им выбрать наиболее удобный для них район доставки и временной интервал смены.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, водителям и курьерам необходимо сделать фотографию сертификата о прививке и загрузить ее в приложение для работы с заказами после получения первого и второго компонента вакцины.

«Яндекс.Еда» запустил с 28 июня в Москве и Московской области новые меры поддержки для ресторанного бизнеса на фоне ограничительных мер, объявленных властями. Среди них экспресс-заказы через QR-коды для клиентов с улицы, рекламная кампания про заказы с собой из ресторанов, кешбэк баллами Яндекс Плюса за покупку еды навынос и отмена комиссии для ресторанов за такие заказы до конца лета.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, куда вошли работники транспорта и сферы услуг. Сегодня власти Московской области пригрозили, что с 15 июля непривитым водителям не будут разрешать работать – их будут отключать от заказов.