Зеленский утвердил санкции против российских бизнесменов и чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совбеза Украины в отношении ряда граждан России, следует из указа президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер — санкций», — говорится в тексте указа.

В дополнении к указу приводится список лиц, которые попали под ограничения — среди них Алексей Миллер, а также Олег Дерипаска, Андрей Костин, Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги и ряд других бизнесменов и чиновников из России.

Украина также ввела санкции против российского бизнесмена Павла Фукса, а также украинского миллиардера Дмитрия Фирташа,

Всего в списке несколько сотен человек — среди них граждане Украины, Сербии, Соединенных Штатов, Франции, Италии и Греции.

Ранее Зеленский продлил санкции против нескольких банков из России и Донбасса. Всего в списке юридических лиц, в отношении которых применены ограничения, 55 финансовых организаций. Кроме того, санкции направлены и против трех физлиц, двое из которых указаны как основатели Севастопольского морского банка