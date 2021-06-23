Волынец рассказала о цели введения «многодетного» капитала

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что введение «многодетного» капитала позволит России выйти из демографического кризиса. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее общественный деятель предложила выплачивать каждый год 100 тыс. рублей семьям, имеющим трех и более детей. Предполагается, что деньги будут выплачивать до момента, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет или он не закончит учиться очно в высшем учебном заведении.

«Мы искренне рассчитываем, что обращение найдет поддержку. У нас сейчас демографический кризис идет, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы», — подчеркнула Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане обратила внимание, что чем больше детей будет в российской семье, тем дольше будет осуществляться выплата.

Копии обращений Волынец направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

Ранее в России предложили ввести «многодетный» капитал. По словам Волынец, сегодня среднедушевой доход на каждого ребенка тем ниже, чем больше в семье детей.