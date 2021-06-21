Экономист оценил идею о раздаче денег россиянам во время пандемии

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб объяснил, почему нельзя раздавать деньги россиянам во время пандемии. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По его словам, международный опыт подтверждает неэффективность бюджетных выплат населению как меры для поддержки экономики.

«Раздача денег приводит только к росту инфляции. Позитивное влияние на экономику ничтожно мало. Это показал пример и США, и многих европейских стран, где такие вещи делали», – рассказал Твердохлеб.

Экономист считает, что в качестве социальной поддержки граждан подойдет льготное кредитование, а также целевые государственные программы. Твердохлеб подчеркнул, что это «та форма, которая позволяет не провоцировать инфляционные процессы или контролировать инфляционные всплески».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила последствие раздачи денег россиянам.